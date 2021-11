Lazio, Sarri: "Atteggiamento giusto, spero sia segno di un cambio di mentalità"

Dopo i pari in Europa League contro il Marsiglia un ritorno in campionato con tre gol a suggellare una vittoria piuttosto agevole contro la Salernitana. E Maurizio Sarri non nasconde la sua soddisfazione, anche per un particolare non scontato: "Finalmente dopo un vantaggio abbiamo continuato a giocare - ha sentenziato il tecnico biancoceleste - con un atteggiamento molto più propositivo di altre volte. Non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a fare la partita".