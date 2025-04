Lazio-Roma, scontri tra polizia e tifosi biancocelesti: idranti in azione a Ponte Milvio

A metà gennaio 2024 il derby della capitale era tornato a disputarsi in notturna dopo diverse stagioni con una prova di maturità superata da entrambe le tifoserie. Le Forze dell'Ordine in ogni caso hanno messo in sicurezza la zona intorno allo stadio già dai giorni precedenti la sfida e, purtroppo, in questa occasione la tensione fuori dall'impianto di gioco ha richiesto qualche intervento della polizia. Circa 1500 gli agenti schierati, più carabinieri, finanza e polizia locale. I cancelli dello stadio sono aperti dalle 18.