Torino, Vlasic: "Felice per il rientro di Zapata, con lui possiamo fare cose belle"

Nikola Vlasic ri-accoglie Duvan Zapata, tornato in campo dopo un lungo infortunio nella sfida contro il Valencia, persa 3-0 dal Torino: "È stato bello vedere Duvan in campo, è il nostro capitano. Quando è entrato sono stato felice per lui, lo stiamo aspettando da molto. Sta tornando. Avrà bisogno di tempo, ma quando sarà al 100% ci darà un aiuto grandissimo. Possiamo fare cose belle. Ho fiducia in questa squadra, vedo qualità. Sono positivo, sono arrivati tanti giocatori forti", le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport.
