Calcio

Torino, Vlasic: "Felice per il rientro di Zapata, con lui possiamo fare cose belle"

11 Ago 2025 - 13:05

Nikola Vlasic ri-accoglie Duvan Zapata, tornato in campo dopo un lungo infortunio nella sfida contro il Valencia, persa 3-0 dal Torino: "È stato bello vedere Duvan in campo, è il nostro capitano. Quando è entrato sono stato felice per lui, lo stiamo aspettando da molto. Sta tornando. Avrà bisogno di tempo, ma quando sarà al 100% ci darà un aiuto grandissimo. Possiamo fare cose belle. Ho fiducia in questa squadra, vedo qualità. Sono positivo, sono arrivati tanti giocatori forti", le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:01
La Juve fa auguri ad Allegri: "Buon compleanno, Max"
13:05
Torino, Vlasic: "Felice per il rientro di Zapata, con lui possiamo fare cose belle"
12:11
L'Uefa: "Mai negati fondi di solidarietà ai club ucraini"
11:08
El Aynaoui: "Vincere trofei con la Roma sarebbe meraviglioso"
10:03
Chelsea-Milan, Maresca: "Prestazione ottima fino al cartellino rosso"