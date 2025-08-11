L'Uefa: "Mai negati fondi di solidarietà ai club ucraini"

Con un comunicato che fa riferimento "a notizie inesatte apparse in diversi articoli di stampa", la Uefa precisa che "non ha mai negato alcuna quota di solidarietà ai club ucraini aventi diritto". Era stato, in particolare, il Guardian a riferire che la Uefa continua a erogare i suoi fondi di solidarietà alla Russia, ma ha sospeso quelli destinati all'Ucraina in quanto ritenuta "zona di operazioni militari". "Tuttavia - aggiunge la nota della Federcalcio europea -, durante il trasferimento di importi alle federazioni nazionali competenti per la distribuzione nazionale, la Uefa è tenuta a dichiarare alla propria banca il beneficiario finale di tutti i pagamenti, come richiesto dalle attuali disposizioni emesse dalle autorità. Nonostante gli ingenti sforzi della Uefa per effettuare questi pagamenti dovuti, la banca non è riuscita a elaborare quelli destinati ad alcuni club in Ucraina e continuiamo a collaborare con loro e con le autorità per rimuovere gli ostacoli ed effettuare tali pagamenti". "Le distribuzioni di solidarietà ai club sono un elemento essenziale per favorire una crescita equilibrata del panorama competitivo e la Uefa è pienamente impegnata a garantire che tutti i pagamenti raggiungano i legittimi destinatari nelle 55 federazioni nazionali", conclude la nota.