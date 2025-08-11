Logo SportMediaset
Calcio

Roma, El Aynaoui: "Mi ispiro a Iniesta, l'obiettivo è la Champions"

11 Ago 2025 - 14:22
Neil El Aynaoui è appena arrivato alla Roma, eppure ha già le idee ben chiare in testa. Il centrocampista francese ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Mi ispiro a Iniesta, da piccolo vivevo a Barcellona e gioco con la 8 per lui. Ma non penso neanche un attimo a fare un paragone... .- ha spiegato El Aynaoui -. Intanto dobbiamo riportare la Roma dove merita. Questo è un grande club, vincere trofei qui sarebbe meraviglioso. Mi manca ancora la conoscenza del campionato sul campo, quindi per la Champions dico che lotteremo con le squadre che ci sono arrivate sopra lo scorso anno. Questo gap però possiamo colmarlo con il lavoro. Ogni partita va preparata allo stesso modo: che sia un big match o no". 

