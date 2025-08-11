La Juve fa auguri ad Allegri: "Buon compleanno, Max"

"Buon compleanno, Max!": con questo post sul proprio account X, la Juventus ha voluto celebrare il compleanno di Massimiliano Allegri. Proprio oggi il tecnico spegne 58 candeline e il club bianconero gli ha mandato i propri auguri. La seconda avventura del toscano sulla panchina della Juve si è conclusa il 17 maggio del 2024: in totale, in otto stagioni tra il 2014 e il 2024 (con un'interruzione tra il 2019 e il 2021). Allegri ha collezionato 407 presenze (dietro solo a Trapattoni) e ha conquistato 12 trofei in bianconero. Dal 30 maggio scorso è diventato il nuovo allenatore del Milan, ma il club della Continassa ha voluto comunque dedicargli un messaggio di buon compleanno.