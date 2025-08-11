Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

La Juve fa auguri ad Allegri: "Buon compleanno, Max"

11 Ago 2025 - 14:01

"Buon compleanno, Max!": con questo post sul proprio account X, la Juventus ha voluto celebrare il compleanno di Massimiliano Allegri. Proprio oggi il tecnico spegne 58 candeline e il club bianconero gli ha mandato i propri auguri. La seconda avventura del toscano sulla panchina della Juve si è conclusa il 17 maggio del 2024: in totale, in otto stagioni tra il 2014 e il 2024 (con un'interruzione tra il 2019 e il 2021). Allegri ha collezionato 407 presenze (dietro solo a Trapattoni) e ha conquistato 12 trofei in bianconero. Dal 30 maggio scorso è diventato il nuovo allenatore del Milan, ma il club della Continassa ha voluto comunque dedicargli un messaggio di buon compleanno. 

Visualizza il post su Twitter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

01:31
Atalanta -Opatija 3-3

Atalanta -Opatija 3-3

01:27
Barcellona-Como 5-0

Barcellona-Como 5-0

01:31
Napoli-Sorrento 4-0

Napoli-Sorrento 4-0

01:28
Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

01:32
Dortmund-Juventus 1-2

Dortmund-Juventus 1-2

01:45
Gli italiani più ricchi

Gli italiani più ricchi

01:39
Non solo Calabria

Non solo Calabria

01:46
L'arma in più della Roma

L'arma in più della Roma

01:33
Preliminari Coppa Italia

Preliminari Coppa Italia

01:23
Inter, ancora 2 test

Inter, ancora 2 test

01:30
De Winter story

De Winter story

01:08
MCH ATALANTA-OPATIJA 3-3 MCH

Atalanta bloccata da una squadra di Serie B croata: 3-3

03:09
MCH MAN UNITED FIORENTINA MCH

La Fiorentina tiene testa allo United poi cede ai rigori: gli highlights

00:52
MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:01
Luis Enrique: "Vogliamo altri trofei, ma l'obiettivo è migliorare"
15:06
Figc: online la docuserie sul cammino delle Azzurre a Euro '25
14:22
Roma, El Aynaoui: "Mi ispiro a Iniesta, l'obiettivo è la Champions"
14:01
La Juve fa auguri ad Allegri: "Buon compleanno, Max"
13:05
Torino, Vlasic: "Felice per il rientro di Zapata, con lui possiamo fare cose belle"