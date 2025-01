Lazio, Lotito punzecchia la Roma: "Vinto una gara, ma sembrava festa scudetto"

Claudio Lotito ha lanciato qualche frecciatina alla Roma dopo il derby perso dalla sua Lazio. “Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c’è stato un assalto al Fort Apache. Nel secondo tempo non avremmo meritato di perdere. Loro hanno segnato, noi no. E poi ci sono stati atteggiamenti scorretti come i palloni buttati in mezzo al campo e non solo“, ha detto il presidente biancoceleste a Il Mesaggero. Sui festeggiamenti giallorossi: “Hanno vinto una gara, sembrava una festa scudetto”.