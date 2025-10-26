Lazio, Lotito: "Con Sarri rapporto di affetto e stima"

"Con Sarri c'è un rapporto di stima e affetto. Non c'è contrapposizione nei ruoli perché tutti vogliono il bene della società e dei tifosi. La società farà tutto ciò che necessita e che è stato impedito nell'estate, tra tutti c'è un'intesa costruttiva. Quello che è successo quest'anno non è mai successo, tra infortuni e situazioni specifiche che hanno penalizzato i risultati. Capiamo i malumori della tifoseria, se non vengono raggiunti i risultati c'è tristezza, sconforto e c'è anche la critica, ma ritengo che ci siano le condizioni per superare questo momento. L'unione fa la forza, tutti insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi e grandi risultati". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervendo a DAZN nel pre partita di Lazio-Juventus, sul proprio rapporto con Sarri. "La critica costruttiva è giusta se non arrivano i risultati. Essendo un gioco di squadra tutti dobbiamo remare dalla stessa parte e tutti insieme, compresi i tifosi che sono il dodicesimo uomo in campo, tutti dobbiamo remare dalla stessa parte e possiamo cambiare questa situazione legata a una serie di fatti imponderabili. Bisogna avere fiducia perché stiamo costruendo una società solida, stiamo definendo per lo Stadio Flaminio e andiamo avanti con i lavori l'Academy; C'è una visione che nel giro di poco tempo troverà conferma nei risultati e nei fatti concreti", prosegue Lotito. Infine un pensiero sulle polemiche seguite a Napoli-Inter: "Un sistema va seguito ma non destabilizzato, nel momento in cui c'è un avvicendamento generazionale come quello della classe arbitrale va accompagnato attraverso una serie di apporti, serve farlo crescere e renderlo migliore", conclude.