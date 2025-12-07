Lazio, Lotito: "Ce la giochiamo con tutti, l'unico problema è la concentrazione"

"Ho detto che la Lazio a gennaio non verrà indebolita, c'è una logica. Faremo le cose necessarie per migliorare e non mortificare le persone che ci sono all'interno dell'organico che stanno dimostrando il proprio valore. L'allenatore ci dirà se ha bisogno di ritocchi per la squadra. I nostri giocatori sono tutti appetiti da tante squadre, ma non li abbiamo messi sul mercato". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Sky nel prepartita torna sul mercato, in attesa di sapere il parere della Commissione sui bilanci sulla possibilità di operare o meno sda parte del club biancoceleste. Sulla stagione, il numero uno laziale ammette come il "gruppo si è cementato, ha delle potenzialità. Possono dire la loro contro tutte le squadre, secondo me è un problema di concentrazione. Poi Sarri ci dirà quello di cui necessita per crescere ulteriormente - ha aggiunto -. La società non ha nessun interesse a indebolire la squadra, sono convinto che la nostra sia una rosa con del potenziale. Con il lavoro di tutti si possono creare le condizioni per riprendere un percorso che ci ha sempre visto in qualche modo presenti in Europa. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, senza voli pindarici ma consapevoli di avere un gruppo molto motivato, unito e che può dire la sua", conclude.