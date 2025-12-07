Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio, Lotito: "Ce la giochiamo con tutti, l'unico problema è la concentrazione"

07 Dic 2025 - 19:09

"Ho detto che la Lazio a gennaio non verrà indebolita, c'è una logica. Faremo le cose necessarie per migliorare e non mortificare le persone che ci sono all'interno dell'organico che stanno dimostrando il proprio valore. L'allenatore ci dirà se ha bisogno di ritocchi per la squadra. I nostri giocatori sono tutti appetiti da tante squadre, ma non li abbiamo messi sul mercato". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Sky nel prepartita torna sul mercato, in attesa di sapere il parere della Commissione sui bilanci sulla possibilità di operare o meno sda parte del club biancoceleste. Sulla stagione, il numero uno laziale ammette come il "gruppo si è cementato, ha delle potenzialità. Possono dire la loro contro tutte le squadre, secondo me è un problema di concentrazione. Poi Sarri ci dirà quello di cui necessita per crescere ulteriormente - ha aggiunto -. La società non ha nessun interesse a indebolire la squadra, sono convinto che la nostra sia una rosa con del potenziale. Con il lavoro di tutti si possono creare le condizioni per riprendere un percorso che ci ha sempre visto in qualche modo presenti in Europa. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, senza voli pindarici ma consapevoli di avere un gruppo molto motivato, unito e che può dire la sua", conclude. 

Ultimi video

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

02:27
DICH VOJVODA POST INTER DICH

Vojvoda: "Una sconfitta da cui impareremo"

02:23
DICH CARLOS AUGUSTO POST COMO DICH

Carlos Augusto: "Un messaggio al campionato"

01:05
DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

01:46
DICH NICOLA PRE LECCE DICH

Nicola: "Fare punti per la salvezza"

01:24
MCH BENFICA.SPORTING MCH

Errori, un rosso e Mou furioso: Benfica-Sporting finisce 1-1

01:07
DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Dalla favola all'inferno, Campedelli racconta il suo Chievo: "Ho pensato al suicidio, farci fuori è stato facile"

Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:49
Italiano: "Classifica del Bologna bellissima, avanti così"
20:42
Napoli-Juventus, sassi contro il pullman bianconero. Chiellini: "Abituati a ben di peggio"
20:05
Maurizio Fiori si presenta: sarà vicepresidente del Cagliari
19:09
Roma, Gasperini: "Partita cambiata dall'espulsione"
19:09
Lazio, Lotito: "Ce la giochiamo con tutti, l'unico problema è la concentrazione"