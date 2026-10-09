Lazio, ipotesi reintegro in lista per Luca Pellegrini

Riflessioni in casa Lazio sul reintegro di Luca Pellegrini: decisione attesa entro domani prima del match contro il Monza

09 Ott 2026 - 09:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Lazio sta riflettendo sull'ipotesi di reintegrare in lista Luca Pellegrini, attualmente unico giocatore rimasto fuori dai quadri ufficiali del club dopo le cessioni di Romagnoli e Patric.

Il terzino sinistro, pur allenandosi regolarmente sotto la guida di Gattuso - il quale ha ribadito che la scelta spetta esclusivamente alla dirigenza -, non è al momento impiegabile in campionato a seguito del mancato accordo con l'Al Ittifaq durante la finestra di mercato. Con due slot liberi in lista (favoriti dall'arrivo di Diogo Leite) ed esclusa la pista che porta all'ingaggio di un ulteriore svincolato, la società ha tempo fino a domani per inserire nuovamente il difensore e averlo a disposizione per la sfida contro il Monza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ultimi video

01:29
Bonny, ecco l'occasione

Bonny, ecco l'occasione: contro il Parma sfida il suo passato

01:03
MCH MESSI PERSONAGGIO DINSEY MCH

Messi ora diventa un personaggio Disney

00:30
filo d'oro portieri

La Serie A in campo per la Lega del Filo d'Oro

02:16
L'eroe dalla panchina

L'eroe dalla panchina

01:18
Figc, i prossimi passi

Figc, i prossimi passi

01:57
C'è vita dopo Messi?

C'è vita dopo Messi?

01:49
Callegari: "Sosta Nazionali? Quante incognite..."

Callegari: "Sosta Nazionali? Quante incognite..."

01:36
Pedro, addio al calcio

Pedro, addio al calcio

01:21
Domenica c'è Como-Roma

Domenica c'è Como-Roma

01:27
Allegri, ecco un sorriso

Allegri, ecco un sorriso

03:05
Un megafono alla Continassa: Spalletti trema

Un megafono alla Continassa: Spalletti trema

02:53
È tempo di serie A

Nel weekend torna la Serie A: dove eravamo rimasti

03:14
Pazza idea... triplete

Pazza idea... triplete: l'Inter non si nasconde più

01:39
Bartesaghi ci crede

Milan, ora Bartesaghi ci crede: può essere il mese del rilancio

01:45
Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

01:29
Bonny, ecco l'occasione

Bonny, ecco l'occasione: contro il Parma sfida il suo passato

I più visti di Calcio

Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

DICH DIMARCO DAL PALCO GENTLEMAN DICH

Dimarco: "Campionato o Champions? Non si sceglie"

Messi, il calcio piange

Messi, il calcio piange: "È il giorno più triste"

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH

Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:53
I Friedkin mettono in vendita l'Everton: solo la Roma al centro del progetto
 Douvikas
11:33
Como, Douvikas rinnova: tutto fatto per l'estensione fino al 2030
11:05
Nuovo San Siro, Sala: "Garantire la tenuta dei tempi, non possiamo perdere Euro 2032"
Gianluca Rocchi
10:44
Arbitri: Rocchi diventa opinionista su Dazn, domenica il debutto
10:43
Juventus, Bremer realizza il sogno di un piccolo tifoso