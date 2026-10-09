Lazio, ipotesi reintegro in lista per Luca Pellegrini

Il terzino sinistro, pur allenandosi regolarmente sotto la guida di Gattuso - il quale ha ribadito che la scelta spetta esclusivamente alla dirigenza -, non è al momento impiegabile in campionato a seguito del mancato accordo con l'Al Ittifaq durante la finestra di mercato. Con due slot liberi in lista (favoriti dall'arrivo di Diogo Leite) ed esclusa la pista che porta all'ingaggio di un ulteriore svincolato, la società ha tempo fino a domani per inserire nuovamente il difensore e averlo a disposizione per la sfida contro il Monza. Lo scrive il Corriere dello Sport.