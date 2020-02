Lazio, Inzaghi: "Siamo in emergenza, Parma avversario duro"

VERSO PARMA-LAZIO

Il mancato sorpasso all'Inter, complice lo 0-0 nel recupero di campionato contro il Verona, ha lasciato strascichi nella Lazio di Simone Inzaghi. Lo sa bene il tecnico biancocelese che, alla vigilia del match contro il Parma, ammette: "I ragazzi erano delusi dopo la prova con l'Hellas Verona: abbiamo svolto una buona gara contro un avversario ben preparato. C'era amarezza per non aver vinto, ma la consapevolezza di aver fatto una grande gara. Abbiamo speso molto sul piano fisico e mentale, il successo ci avrebbe creato meno scompensi". "Mancano ancora sedici partite alla fine del campionato - dice ancora - ci sono ancora tanti punti a disposizione. Dobbiamo valutare il nostro percorso quotidianamente. Ci aspettano tante insidie, la prima la sfideremo domani: il Parma è la sorpresa del campionato insieme all'Hellas Verona, ci servirà una grande prova". Inzaghi: "Dovremo essere pronti per grande gara"

Capitolo formazione. "Non ci saranno Radu e Milinkovic, ma neanche Bastos e Lulic. Il bosniaco - dichiara Inzaghi - è molto generoso e da un mese porta con lui un problema alla caviglia, speriamo non debba fermarsi per molto. È un calciatore molto importante per noi, spero che il suo problema si possa risolvere presto. Mi auguro di recuperare Lulic per la gara con l'Inter, ma ad oggi sempre impossibile. Il nostro capitano ha bisogno di tempo per sistemare il suo problema alla caviglia".

E ancora: "Effettuerò le ultime valutazioni, Acerbi potrebbe giocare centralmente ed impiegare ai lati due calciatori tra Vavro, Luiz Felipe e Patric. Proverò ad innescare qualche calciatore fresco - spiega Inzaghi - dobbiamo stare attenti agli infortuni. Correa e Cataldi torneranno da due infortuni, ma sicuramente non partiranno dall'inizio".



"Stiamo svolgendo ottime cose, ma dobbiamo andare avanti su questa strada", insiste Inzaghi. "Affronteremo il Parma con grandissima attenzione. La gara del Tardini è molto importante, anche se saremo in emergenza. Dobbiamo andare oltre, sarà l'ultimo sforzo perché il prossimo turno infrasettimanale sarà ad aprile. Il Parma ha un'ottima rosa - avverte - e un grande allenatore che sta gestendo al meglio la sua squadra". Infine sulla coppia d'attacco, Inzaghi conclude: "Felipe Caicedo e Ciro Immobile hanno svolto un buon lavoro, sono affaticati ma ho buone sensazioni. Bobby Adekanye si sta inserendo sempre di più e potrebbe essere un'arma in più, perché sappiamo che Correa sarà da gestire".