Dopo le notizie rassicuranti su Dia, in casa Lazio scatta l'allarme Nuno Tavares. Il terzino portoghese non è andato nemmeno in panchina nella gara di Nations League contro la Croazia e le sue condizioni destano qualche preoccupazione allo staff biancoceleste. Il giocatore avrebbe accusato un fastidio a un ginocchio, ma non è ancora chiara l'entità dell'infortunio.