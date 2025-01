La Lazio è agli ottavi di Europa League, Mateo Guendouzi ha commentato il 3-1 alla Real Sociedad: "Abbiamo quasi blindato il primo posto e ci siamo qualificati, sono felicissimo per il grande lavoro fatto. Era fondamentale partire bene e con un atteggiamento aggressivo. Questa Lazio vuole arrivare fino in fondo in Europa League, ho perso una finale contro il Chelsea e conosco bene la competizione".