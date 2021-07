Lazio , gli ultrà contro Hysaj che canta Bella Ciao e i video spariscono dal web

Può un canto universalmente riconosciuto come inno alla lotta per la libertà diventare oggetto di polemica, per non dire di peggio? Evidentemente sì, visto quanto successo nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Protagonista, suo malgrado, Elseid Hysaj appena arrivato in biancoceleste dopo gli anni passati a Napoli. Come ogni nuovo giocatore, anche l'esterno albanese ha dovuto rispettare il rito di iniziazione intonando davanti ai compagni una canzone: ebbene, quella da lui scelta è stata Bella Ciao. Che fosse un omaggio alla "Casa di Carta" (come qualcuno ha provato a sostenere, ricordando come il motivo fosse ricorrente anche nella "serie" in questione) o che fosse solo la voglia legittima di cantare l'inno partigiano noto in tutto il mondo, fatto sta che la cosa ha provocato l'ira degli ultras di ultra-destra laziali.