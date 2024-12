Brutto episodio allo stadio Via del Mare nel finale della sfida tra il Lecce e la Lazio. Dopo il gol del 2-1 biancoceleste firmato Marusic, tensione in campo con Guendouzi che ha raccolto un sasso lanciato sul terreno di gioco dagli spalti (non è stato fortunatamente colpito) e come una furia si è diretto verso la panchina dei pugliesi per mostrarlo. Poi lo ha consegnato al quarto uomo. Il gioco è stato interrotto.