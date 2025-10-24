Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio emergenza infinita: con la Juve out anche Tavares

24 Ott 2025 - 14:38
© Getty Images

© Getty Images

L'emergenza, per la Lazio di Maurizio Sarri, sta diventando una fastidiosa abitudine. Il tecnico, infatti, contro la Juventus dovrà rinunciare ancora a Castellanos e Rovella, oltre a Cancellieri e, quasi certamente, anche a Nuno Tavares. Il laterale portoghese si è fermato per un problema al polpaccio e solo gli esami strumentali ai quali sarà sottoposto daranno una certezza sull'entità del danno riportato. Praticamente sicura, però, a due giorni dalla sfida alla Juventus, la sua assenza contro i bianconeri con Sarri che cercherà di recuperare almeno Pellegrini per il match contro Tudor. 

Ultimi video

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

00:44
DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

00:36
CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

01:48
Punte spuntate in Serie A

Punte spuntate in Serie A

01:42
Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

01:37
È una Juve spuntata

È una Juve spuntata

01:34
Da Napoli a Napoli

Da Napoli a Napoli

01:31
Max e la coop del gol

Max e la coop del gol

01:25
Inter attacco atormico

Inter attacco atormico

01:29
L'attacco del Napoli

L'attacco del Napoli

01:36
De Bruyne così non va

De Bruyne così non va

02:14
Stasera Milan-Pisa

Stasera Milan-Pisa

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:39
Napoli, si fa male anche Meret: out un mese
15:35
Pandev: "Napoli disastroso a Eindhoven. L'Inter è ancora forte"
14:38
Lazio emergenza infinita: con la Juve out anche Tavares
14:25
Champions: allerta per Napoli-Eintracht, vietata vendita biglietti ai residenti a Bergamo
14:11
Stop trasferte tifosi Pisa: Tar  rigetta il ricorso d'urgenza