Lazio emergenza infinita: con la Juve out anche Tavares

L'emergenza, per la Lazio di Maurizio Sarri, sta diventando una fastidiosa abitudine. Il tecnico, infatti, contro la Juventus dovrà rinunciare ancora a Castellanos e Rovella, oltre a Cancellieri e, quasi certamente, anche a Nuno Tavares. Il laterale portoghese si è fermato per un problema al polpaccio e solo gli esami strumentali ai quali sarà sottoposto daranno una certezza sull'entità del danno riportato. Praticamente sicura, però, a due giorni dalla sfida alla Juventus, la sua assenza contro i bianconeri con Sarri che cercherà di recuperare almeno Pellegrini per il match contro Tudor.