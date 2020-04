Lazio, Dicaconale: "Splendide le immagini di CR7 che si allena: lui ha potuto, noi a casa!"

IRONIA

Ogni giorno, o quasi, la polemica sull'asse Roma-Torino è servita. Ad apparecchiare la tavola il portavoce della Lazio Arturo Diaconale che ha nella Juve (e oggi in Ronaldo) il piatto preferito del suo menù: "C’è uno schieramento incentrato su un conformismo fondato sui pregiudizi anti-Lazio - ha tuonato a Radiosei -, che mi spingono a fare una voce fuori dal coro. Tutti i media si muovono all'unisono per criticare la Lazio e il presidente Lotito. La non ripresa degli allenamenti è una sconfitta per la Lazio? Sconfitta per noi? No. La posizione della Lazio è stata sempre a favore della ripresa del campionato, fatta in sicurezza e il fatto anzi che probabilmente si riparta è una vittoria. Proprio nel giorno in cui Conte ha stabilito a dopo il 3 maggio un’eventuale ripresa, tutti hanno detto che gli allenamenti ripartiranno il 4 maggio.

"L’impressione è che ci sia stato un po’ di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all’estero, che avranno la possibilità di rientrare e riprendere gli allenamenti come i giocatori della Lazio. Però con una differenza, quelli biancocelesti sono rimasti a casa, dal Portogallo invece ho visto delle splendide immagini di Ronaldo che si allenava in un bel campo di calcio. Loro si sono allenati tranquillamente all’estero, noi non abbiamo potuto. Ma secondo me hanno fatto bene, degli atleti professionisti debbono necessariamente tenere in attività il fisico. Diciamo che gli altri sono però stati un po’ più avvantaggiati. Ora non voglio però fare ulteriore polemica".