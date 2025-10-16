Lazio, Dia ancora in dubbio per l'Atalanta

Continua l'emergenza in casa Lazio, dove Maurizio Sarri fa la conta degli indisponibili anche in attacco: Castellanos starà fermo per almeno un mese, e in sua assenza sarà fondamentale la presenza di Dia che sta, però, ancora smaltendo un infortunio alla caviglia. La speranza del tecnico toscano è quella di avere l'attaccante a disposizione per la sfida con l'Atalanta in programma domenica, anche se rimane più di qualche dubbio: Dia ha svolto un lavoro parziale con il resto del gruppo e i tempi sono stretti, perciò molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore giorno dopo giorno.