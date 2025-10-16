Donnarumma: "Playoff non ci spaventano, Nazionale andrà ai Mondiali"

"La terza volta non accadrà, non può accadere: questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi". Parola di Gigio Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. Zero dubbi, il pieno di certezze. "Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo del playoff", ha aggiunto. Si andrà in campo a marzo. "Un tempo che ci permetterà di entrare ancora di più in sintonia con il nostro commissario tecnico, di metabolizzare le sue idee, di dare sostanza al suo calcio", ha detto Donnarumma. "In questa nuova Italia il gruppo è sano, bello, unito: lo posso dire con certezza. Stiamo bene insieme, ci sentiamo in armonia tra di noi", ha dichiarato. Merito anche del ct Rino Gattuso. "Te lo senti addosso, è come se stesse dietro di te in ogni istante della partita. Il nostro ct ama il dialogo, parla tanto, ci spiega tutto: ci ha restituito in fretta una fortissima identità collettiva", ha detto Donnarumma convinto che l'ex campione del Mondo ci restituirà anche una partecipazione al Mondiale. "La parola playoff non ci spaventa, non ci condizionerà". Ha concluso.