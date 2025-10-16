Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna: Bernardeschi & C. si cimentano... in cucina

16 Ott 2025 - 11:29
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Cosa accade quando i campioni del Bologna FC 1909 Bernardeschi, Heggem, Casale e Dominguez si mettono in gioco con… La patata Selenella? Prende il via la Selenella Food Challenge! Una gustosa e originale gara culinaria che consiste nell’indovinare il maggior numero di ingredienti contenuti in quattro nuove ricette create dal Consorzio Selenella, brand emblema della patata italiana. Un modo inedito e coinvolgente per raccontare la bontà e la versatilità dei prodotti Selenella, con un pizzico di ironia e tanta passione per gli ingredienti di qualità. La prima sfida ha come protagonista il Selenella club sandwich, un panino ricco e bilanciato, perfetto per chi cerca gusto e benessere in un solo morso. I conosciuti calciatori si sono messi alla prova cercando di identificare ogni ingrediente, ma per scoprirli tutti basta andare su www.selenella.it, nella sezione ricette, per poi poter provare a replicare anche a casa la Food Challenge Selenella. Con questa iniziativa il Consorzio Patata Italiana di Qualità conferma il suo impegno nel promuovere un’alimentazione sana, sostenibile e - perché no - anche divertente! Perché cucinare può essere un gioco da ragazzi, anche per i grandi campioni. I veri protagonisti però in questo caso sono i prodotti Selenella: dalla patata classica - altamente digeribile, ricca di amidi, vitamine, sali minerali e fonte naturale di selenio, un prezioso antiossidante - fino alla carota del Consorzio, che sarà l’ingrediente principale dello sformatino di carote e patate, al centro della sfida in una nelle prossime Selenella Food Challenge, quattro in tutto.

Ingredienti e preparazioni sono primi attori on line non solo sui Social del Consorzio e dei campioni Bernardeschi, Heggem, Casale e Dominguez - che hanno accettato la sfida - ma anche sul sito della realtà associativa che riunisce 10 soci a cui fanno capo 320 produttori distribuiti sul territorio nazionale. Gustosa e di ottima consistenza, la patata Selenella si presta a tutte le preparazioni: lessata, al forno, fritta, per il purè. Coltivata in Italia da una filiera certificata e tracciabile, è sinonimo di qualità, sicurezza e sostenibilità. Così come la carota Selenella, ricca di vitamine (A, B, C e Betacarotene), sali minerali e fibre: 100% italiana, è prodotta con una filiera controllata e rispettosa dell’ambiente.

“Con la Selenella Food Challenge abbiamo messo in campo gusto, gioco e valori autentici - commenta Massimo Cristiani, Presidente di Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità - Vedere i campioni del Bologna FC 1909 cimentarsi nell’individuare gli ingredienti delle nostre ricette è un modo originale per raccontare la qualità e la versatilità dei prodotti Selenella, ma anche per avvicinarci a un pubblico sempre più attento a un’alimentazione sana e a uno stile di vita attivo e consapevole. Selenella è da sempre sinonimo di filiera italiana e sostenibile e questa iniziativa - che parte della nostra storica collaborazione con il Bologna FC 1909 - conferma l’impegno del Consorzio nel promuovere una cultura alimentare che unisce sport e alimentazione sana”.

Ultimi video

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

I più visti di Calcio

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:17
Mondiali U20, in finale Argentina e Marocco
1° LAUTARO MARTINEZ: 47 PARTITE;  25 G+A 
12:00
Inter, volo privato per Lautaro per tornare prima dalla nazionale
11:50
Nuovo San Siro, Sala: "Dobbiamo essere pronti per Europei 2032"
11:29
Bologna: Bernardeschi & C. si cimentano... in cucina
10:03
Donnarumma: "Playoff non ci spaventano, Nazionale andrà ai Mondiali"