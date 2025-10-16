Soulé: "La Nazionale italiana? No grazie, mi sento argentino"

"No, è tutto uguale. Mi sento argentino, sono argentino. Lo dissi anche a Spalletti, che ringrazio. La mia idea è sempre quella, giocare con l'Argentina. Forse il mio procuratore era un po' arrabbiato quando ha letto le convocazioni di Scaloni. Ma nessuno dell'ltalia mi ha più ricontattato e anche lo facessero direi 'no grazie'". Così l'attaccante della Roma Matias Soulé in una intervista a Il Messaggero ribadisce il suo no alla Nazionale italiana. "La mia idea, quella di sempre, è di giocare per la Seleccion. So ovviamente che non è facile perché ci sono molti giocatori forti lì. Mi fa ovviamente piacere l'interesse di una nazionale forte, storica, come quella italiana, ne sono orgoglioso ma non cambio idea. Vorrei giocare per la squadra del paese in cui sono nato", ha aggiunto l'esterno d'attacco argentino.