Lazio, col Milan senza Immobile e Caicedo

ATTACCO SPUNTATO

La partita contro il Torino ha portato in dote 3 sudatissimi punti per la Lazio di Simone Inzaghi che cerca affannosamente di tenere il passo della Juventus, capolista e in forma decisamente smagliante. I biancocelesti restano a 4 lunghezze di distanza dai bianconeri che contro il Genoa hanno, ancora una volta, dimostrato di avere una potenza di fuoco in attacco invidiabile. Ed è proprio qui, in attacco, che ora Inzaghi ha i suoi bei grattacapi.

Contro il Milan, infatti, non ci saranno sia Ciro Immobile sia Caicedo, entrambi squalificati per un cartellino giallo rimediato contro i granata.

Il bomber campano (che è in corsa per la Scarpa d'Oro) ha preso un giallo dopo appena 4 minuti di gioco per un fallo di mano che ha poi portato al rigore per il Toro. Era diffidato e quindi salterà la sfida dell'Olimpico di sabato. L'ecuadoriano, allo stesso modo, ha ricevuto un giallo al 29'. Anche lui fuori quindi per la sfida importante con l'ex Pioli.

Inzaghi dovrà inventarsi un nuovo attacco per poter azzannare la Juve e quel tricolore che a Roma sognano.