Taty Castellanos non prenderà parte alla prossima sfida della Lazio contro l'Inter. Colpa del giallo preso nel corso del match disputato in casa del Napoli. Lo spagnolo, diffidato, sarà squalificato per un turno. Intanto Baroni dovrà verificare le condizioni di Alessio Romagnoli, costretto al cambio al Maradona a causa di una forte contusione.