Lazio, Baroni: "Pedro è infinito, noi non molliamo. Ci saremo fino in fondo"

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha commentato a Sky Sport il pareggio interno (2-2) contro il Parma all'Olimpico: "Il secondo gol ci ha messo in difficoltà anche se poi abbiamo cercato di giocare pur senza velocità. I cambi ci hanno aiutato e l'ultima mezz'ora è importante. Ci abbiamo messo voglia, ritmo e cattiveria. Grazie anche a Pedro che è infinito. Non molliamo, ci saremo fino in fondo. Se recuperiamo una partita come questa vuol dire che la squadra c'è sempre, che hai mentalità. Se il secondo gol fosse arrivato prima avremmo anche potuto vincerla".