Intervenuto alla vigilia della sfida in Europa League contro il Viktoria Plzen, Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha fatto il punto sulle condizioni di Mattia Zaccagni: "Credo sia recuperabile per la partita di lunedì (c'è l'Udinese, ndr) - ha esordito l'ex allenatore del Verona -. Gli esami hanno dato esito negativo ma abbiamo preferito non rischiare insieme al giocatore".