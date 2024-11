LAZIO, BARONI: "LA CLASSIFICA? SIAMO AMBIZIOSI, MA NON LA GUARDIAMO"

Dopo la vittoria col Cagliari, Marco Baroni è soddisfatto. "Ho dei giocatori bravi. Avevamo fuori diversi calciatori importanti stasera e devo fare i complimenti alla squadra - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Anche quando non sei pulito come altre volte, deve venir fuori lo spirito, la voglia e la capacità di soffrire". "Questo è un aspetto decisivo quando si giocano tante gare così ravvicinate - ha aggiunto -. Abbiamo interpretato nella maniera giusta una gara difficile". "La classifica? Siamo ambiziosi, ma sarebbe un errore guardarla - ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Siamo stati costruiti per fare un campionato importante e siamo contenti perché la squadra sta crescendo". "Ci teniamo questi punti, ma guardiamo avanti - ha aggiunto -. Abbiamo due giorni di recupero e poi c'è da rimettere nuovamente tutte le energie subito in campo col Porto". "Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni. Ci teniamo - ha proseguito -. Abbiamo giocatori all'altezza della situazione che mi han fatto capire che ci sono margini". "In cosa possiamo migliorare? Dobbiamo far crescere alcuni giocatori cercando di aiutarli e di dargli fiducia - ha concluso Baroni -. Il gruppo c'è, lo dico dal primo giorno. Dobbiamo sempre dare tutto".