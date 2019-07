La Lazio ha travolto 5-0 la Virtus Entella nella partita amichevole disputata ad Auronzo di Cadore, dove la squadra di Simone Inzaghi si trova in ritiro. Protagonisti Correa e Patric, entrambi autori di una doppietta. Luis Alberto ha invece aperto le marcature all'8' del primo tempo segnando il gol del momentaneo 1-0. Milinkovic-Savic, in odore di cessione al Manchester United, è sceso in campo nella ripresa giocando 45'.