L’arbitro, uno di noi: la mostra dedicata al mondo delle giacchette nere

Il taglio del nastro è stato effettuato da Paolo Casarin, ex arbitro di spicco del nostro calcio e in seguito commentatore TV, alla presenza di altri personaggi del panorama arbitrale: l'ex presidente dell'Aia Alfredo Trentalange, l'ex designatore (oggi osservatore Uefa e responsabile degli arbitri di Cipro) Domenico Messina, l'ex assistente della finale dei Mondiali 2014 (diretta dal nostro Rizzoli) Renato Faverani e tanti ex arbitri e assistenti di vari categorie.