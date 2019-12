La Uefa incorona CR7: miglior marcatore del decennio

E' Cristiano Ronaldo il miglior marcatore nelle competizioni internazionali dell'ultimo decennio. La Uefa, infatti, ha incoronato lo juventino come numero uno dei bomber grazie alle sue 145 rete messe a segno con le squadre di club in Europa e con il Portogallo. Anche nel 2019 che va a chiudersi, CR7 è stato il migliore grazie ai 7 gol in Champions League e ai 14 con la sua Nazionale nelle qualificazioni agli Europei e in Nations League, davanti a Harry Kane (19) e Raheem Sterling (17).