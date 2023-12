La Superlega esulta: "Il monopolio UEFA è finito, il calcio è libero"

DOPO LA SENTENZA

Bernd Reichart, CEO della A22 Sports: "Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Ecco cosa proponiamo a club e tifosi"

© ansa "Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro". Lo ha detto Bernd Reichart, ceo di A22 Sports, la società che punta a sviluppare il nuovo progetto stile Superlega, commentando la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. "Per i tifosi: proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League - si legge in un tweet - Per i club: le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite".

Dopo la sentenza "adesso i club possono affrontare e gestire in prima persone le nuova sfide di questo mondo. Questa sentenza permetterà la creazione di una competizione più interessante a livello europeo, all'interno della famiglia del calcio europeo. È un messaggio importante per i tifosi: il calcio è libero", ha detto Bernd Reichart, ceo di A22 Sports. "La partecipazione sarà basata sui meriti sportivi, non ci saranno membri fissi in questa competizione, che non interferirà nelle leghe dei singoli paesi", ha spiegato. "La sfida di A22 è creare la competizione per club più interessante al mondo, sia a livello maschile che femminile. Garantirà apertura, competizione per tutto l'anno e per tutti giocatori, per tutti i club e tutti i tifosi. Il format porterà partite fantastiche per tutto l'anno, non solo in una parte della stagione. Ci saranno squadre che non hanno mai giocato tra di loro e verrà creata maggior rivalità negli anni. Bisognerà lottare in ogni partita. Ad aprile ci sarà la fase a eliminazione diretta. Sarà una competizione interessante e divertente". "Ci sono tifosi che devono pagare cifre molto alte per vedere le loro squadre. La possibilità che noi vogliamo offrire di ripensare il calcio a livello tifosi non si è mai vista prima. Proponiamo di creare una piattaforma streaming diretta ai tifosi che permetterà loro di godersi la passione per il calcio, di connettersi con i loro club, di trovare le notizie e guardare tutte le partite in diretta in maniera gratuita. Vale sia per le competizioni maschili che femminili", ha aggiunto.