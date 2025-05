La Spagna piange Manolo el del Bombo: storico tifoso della Nazionale

La Spagna dice addio allo storico tifoso della Nazionale Manolo el del Bombo. È morto all'età di 76 anni dopo un ricovero di diversi giorni per problemi respiratori all'Ospedale universitario La Plana di Vila-Real. Manolo era noto in tutto il mondo per la sua assidua presenza per ogni partita della Roja. In ogni match veniva inquadrato dalle telecamere con il suo tamburo.