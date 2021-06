La sfida del calcio negli eSports: Genoa e Pisa vincono i rispettivi campionati

serie a e b

La seconda edizione dell'e-campionato ufficiale di Serie B ha registrato una copertura complessiva di oltre 10 milioni di persone

di

Mattia Giangaspero

Millennials, Next Gen, Generazione Z, Generazione Alpha, in qualsiasi modo li si voglia chiamare, i più giovani possono essere accomunati da una cosa: la passione per i videogiochi. Ecco perché il fenomeno degli eSports sta prendendo sempre più piede. E questa nuova frontiera dello sport ingloba ovviamente anche il calcio che si trova di fronte ad una nuova sfida: attirare sempre più pubblico. I social media, d'un tratto, sembrano non essere più sufficienti e le notti magiche della propria squadra del cuore si sono spostate su giochi elettronici.

I campionati ufficiali che sono nati e che stanno nascendo ne sono la dimostrazione: eSerieA, eB Sports (Serie B), eEuro2020, eNations Cup e non solo. Le leghe di tutto il mondo stanno pian piano organizzandosi per dare sempre più spazio alla parte videoludica del calcio.

Numerosi club di spicco, come il Paris Saint Germain, hanno creato le loro divisioni di eSports: alcuni reclutando giocatori professionisti FIFA, altri costruendo la propria squadra in casa. L'obiettivo generale, però, è quello di trasportare più appassionati possibile alle partite su una console, anche perché i videogiochi legati al calcio non sono i più seguiti facendo fatica ad entrare nella top ten. Attraverso questa strategia, i club si vogliono posizionare come un marchio sportivo globale, coinvolgendo squadre che competano in vari giochi come ha fatto il brand Barcellona, ad esempio, che oggi comprende le migliori squadre in vari sport tradizionali, come pallacanestro, pallamano o calcio a 5. Più è ampio lo spettro di discipline che un club può coprire con squadre di successo, maggiori sono le possibilità che possa attrarre giovani spettatori e trasformarli in clienti fedeli cioè tifosi.

E per quanto riguarda le squadre italiane, nella eSerieA, quest'anno a trionfare è stato il Genoa con Rosario Accurso che ha battuto in finale il bolognese Patrizio Polandri. L'unica squadra che, invece, non ha partecipato al campionato è stata il Napoli. Peccato.

Domenica 20 giugno si è concluso anche il campionato eSports organizzato dalla Lega di Serie B con il Pisa che si conferma ancora una volta campione. La formazione nerazzurra, formata da Carmine Liuzzi e Salvatore Di Giacomo, ha bissato il successo dello scorso anno, superando per 2-0 in finale la Spal WeArena, così da far restare il trofeo, ancora per un anno, sotto la Torre.



I toscani avevano raggiunto prima il secondo posto nella fase a gironi per poi avere la meglio nei quarti contro la Cremonese e staccare il pass per la finalissima grazie alla vittoria in semifinale sulla Salernitana. La corsa al titolo della Spal WeArena, invece, era proseguita con i successi contro il Venezia nei quarti e contro il Chievo Verona in semifinale.

Con la seconda edizione dell'e-campionato ufficiale di Lega Serie B si chiude la stagione degli sport virtuali in Italia, registrando una copertura complessiva di oltre 10 milioni di persone, raggiunte tra canali social delle Leghe e altri tools