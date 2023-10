La settimana di Champions può ridare la vetta alla Juve, per una notte almeno

© Getty Images

Una notte almeno, ma tant'è. E il tutto, visto che parliamo di Juve, fa paradossalmente notizia. Perché il turno che arriva può finalmente riportare i bianconeri in testa alla classifica da soli (escluse dunque le prime giornate di campionato) dopo ben 123 turni. Servono, è vero, i tre punti contro il Verona domani sera, poi occorrerà aspettare le risposte di Inter e Milan ma sulla carta la decima giornata può essere favorevole alla squadra di Allegri, visto che i nerazzurri affronteranno poi la Roma e i rossoneri il Napoli. Proprio il successo contro il Milan ha portato la Juve a quota 20, un punto in meno rispetto al Milan, due dall'Inter: criticato quanto si vuole, ma Allegri è dunque lì, pronto alla "zampata", a chiusura di una settimana che ha visto le avversarie impegnate nelle fatiche di Champions. E di questo, dell'assenza degli impegni europei come vantaggio da sfruttare in campionato, si è spesso argomentato: Allegri di certo non cambierà oggi spartito in conferenza stampa, ma è un dato di fatto che la vetta sia lì da toccare. L'obiettivo - quello dichiarato almeno - resta il quarto posto ma la possibilità di tornare a guardare tutti dall'alto al basso dopo oltre tre anni fa decisamente gola. Alle 14 la risposta di Allegri in conferenza stampa.