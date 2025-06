Serie B, giudice sportivo: 5 giornate a Vignali dello Spezia

In relazione all'incontro di ritorno dei playoff di Serie B Spezia-Cremonese, il giudice sportivo ha squalificato per cinque giornate (più una ammenda di 5.000 euro) Vignali (Spezia), espulso dopo aver colpito con una testata un avversario a gioco fermo. Tre giornate dovrà scontare Nasti (Cremonese), anch'egli espulso, per aver dato una gomitata al ventre a un avversario. Tra i giocatori non espulsi un turno dovranno scontare Barbieri, Valoti e Vazquez (Cremonese), Esposito (Spezia). Il giudice ha fermato per una giornata il team manager della Cremonese Federico Dall'Asta: "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria"; con la stessa motivazione al team manager dello Spezia Lorenzo Ferretti. Fermato per un turno anche il preparatore atletico della Cremonese Giuseppe Brescia con questa motivazione: "per avere, al 47' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria".