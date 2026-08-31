La Roma va a un ritmo devastante e forse non abbiamo ancora visto la sua versione migliore

E poi, ovviamente c'è Donyell Malen. Una forza della natura. Anzi, la definizione è riduttiva. Un castigo divino. Ha segnato 19 reti nelle sue prime 20 presenze in Serie A: nella storia del torneo, solo Gunnar Nordahl (20 gol, nel 1949) e José Altafini (20, tra il 1958 e il 1959) hanno fatto meglio nello stesso numero di gare. Ovviamente è per distacco il capocannoniere della Serie A con 5 gol e lì sopra rimarrà per un pezzo, anche perché è quasi impossibile da fermare, una forza devastante che aveva dimostrato già nel girone di ritorno della passata stagione, quando ha trascinato la Roma fino alla qualificazione per la Champions League. Detto per inciso. Malen è il calciatore che in questo anno solare ha segnato più reti nei cinque maggiori campionati europei, vale a dire appunto 19.