"Sarebbe andato bene anche un trasferimento all'Inter, siamo sempre aperti a nuove avventure, ma sono felice di essere rimasta a Roma, è casa nostra". Così Amra Silajdžić, mogie di Edin Dzeko, a proposito della permanenza del centravanti bosniaco in giallorosso. Parlando ai media serbi ha poi aggiunto:: "Edin mi ha chiamato appena dopo l'apertura del Festival del Film (in corso a Sarjevo ndr) per dirmi che stava per rinnovare il contratto. Volevo ascoltare ogni singolo dettaglio: sono molto contenta che si andata così, è una grande notizia. Abbiamo due figli che stanno crescendo in questa città bellissima, abbiamo organizzato la nostra vita ed io riesco a gestire il mio lavoro. È stata la decisione migliore per tutta la famiglia".