La marcia scudetto di Chivu e le carte vincenti di Allegri

RIMPIANTO – Al netto delle sacrosante recriminazioni per l’espulsione di Kalulu, la Juventus con il ko di San Siro vede svanire le pur ridottissime speranze scudetto e complicarsi la corsa al quarto posto. Si avvicina però il rientro di Dusan Vlahovic. Criticato quando è in campo, l’attaccante serbo è maggiormente rimpianto quando è assente. Dal giorno dell’infortunio, il 29 novembre scorso, saranno passati quasi tre mesi dal suo ritorno in squadra. Con il contratto in scadenza, Vlahovic pur con un rendimento discontinuo aveva segnato 6 gol (3 in campionato e 3 in Champions). Di sicuro David e Openda lo hanno fatto rimpiangere parecchio, là davanti. Spalletti lo ha avuto a disposizione soltanto un mese e lo ha sempre schierato titolare con l’eccezione della panchina in Norvegia contro il Bodoe Glimt. Un motivo ci sarà…