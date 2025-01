La Juventus scivola in Borsa: titolo in calo del 6,8%

Giornata in forte calo per la Juventus in Borsa. Dopo la sconfitta contro il Milan in Supercoppa italiana di venerdì scorso, il titolo del club bianconero ha registrato ieri un calo del 6,84% a Piazza Affari. In particolare, le azioni bianconere sono scese a quota 2,79 euro, ai minimi da inizio novembre scorso, con una capitalizzazione scesa quindi a 1,057 miliardi di euro. Alti anche i volumi di scambi, con oltre 3,1 milioni di pezzi passati di mano su una media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a 1,7 milioni al giorno.