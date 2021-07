La foto sportiva con più like di sempre: Messi batte CR7

Lionel Messi, fresco vincitore della Copa America, supera Cristiano Ronaldo sui social. Non nel numero di followers, col portoghese imprendibile, ma per i “like” ad un post. Il tributo di Ronaldo a Maradona in occasione della scomparsa del Pibe de Oro deteneva infatti il record di post più cliccato della storia dei social con 19.811.998 like, ma Messi, con la foto in cui abbraccia il trofeo della Copa America al Maracanà, l’ha superato ottenendo oltre 20mila ‘mi piace’.