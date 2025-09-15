La Fifa cambia le soste per le nazionali: dal 2026 tre settimane di stop a settembre

Un esperimento che, come detto, durerà almeno quattro anni, fino alla Coppa del Mondo 2030: l'obiettivo dei vertici del calcio mondiale è ridurre i viaggi che i calciatori sono costretti a fare per rispondere alle chiamate delle loro nazionali (spesso voli transoceanici e fusi orari da capogiro) e dare la possibilità ai Ct di lavorare più a lungo con il gruppo di giocatori scelti. Nella prossima stagione dunque i campionati si fermeranno dal 21 settembre al 6 ottobre (che sarà un martedì, quindi per vedere i campionati bisognerà aspettare almeno il 10): in queste tre settimane le nazionali giocheranno 4 partite (che fino a quest'anno venivano divise a coppie tra la sosta di settembre e quella di ottobre).