La Fifa al lavoro sulla nuova Var: “semplificata e più accessibile”

La Fifa sta valutando lo sviluppo di una Var "semplificata" e più "abbordabile" da distribuire "a tutti i livelli del calcio". Il gruppo di lavoro "Innovazione ed eccellenza" dell'ente calcistico mondiale, informa la stessa Fifa in una nota, si è riunito l'ultima volta il 27 ottobre scorso in videoconferenza e presto presenterà sia alla federazione sia alla Ifab, garante delle regole del gioco, una raccomandazione per l'attuazione di questa riforma.