La Cgil annuncia il primo sindacato degli arbitri: "Servono tutele e riconoscimenti"

"Tra le rivendicazioni più urgenti ci sono - ha spiegato ancora la Cgil - minimi salariali dignitosi, copertura Inail e previdenziale, riconoscimento dell'attività come lavoro a tutti gli effetti, tutela contro le violenze fisiche e verbali, formazione continua e valorizzazione dei percorsi formativi". Per il sindacato arbitri, si tratta di obiettivi da raggiungere facendo leva "sull'articolo 33 della Costituzione che promuove il valore educativo e sociale dell'attività sportiva". "È tempo che chi fa rispettare le regole le veda finalmente riconosciute", hanno concluso Di Marco e Saccone, sottolineando infine come la nascita della sezione arbitri in Slc contribuisca ad affermare "lo spirito della campagna referendaria della Cgil, in quanto rafforza la rappresentanza collettiva dei diritti e il ruolo fondante di lavoratrici e lavoratori nella società".