L'obiettivo di Rabiot e il 10 e lode della Roma

CRISI - Con 10 punti nelle prime 7 giornate, quello di Allegri è - numeri alla mano - il secondo peggior Napoli dell’era De Laurentiis. Solo nel 2009-10 (con 7) aveva fatto peggio: sulla panchina sedeva Roberto Donadoni sostituito poi - proprio dopo 7 partite, fatale la sconfitta 2-1 all’Olimpico di Roma - da Walter Mazzarri. Il record di punti dopo i primi 7 turni è l’enplein (21 punti) del 2017-18 con allenatore Maurizio Sarri. Nei due anni scudettati a questo punto del campionato il Napoli di Spalletti nel 2022-23 ne aveva raccolti 17 e quello di Conte nel 2024-25 era arrivato a 16. Nella disastrata stagione 2023-24 (quella dei tre allenatori Garcia, Mazzarri e Calzona) dopo le prime 7 giornate la squadra di punti ne aveva conquistati 14.