L'Italia si qualifica se...tutte le combinazioni verso Euro 2024

Inghilterra, Macedonia del Nord e Ucraina. Sono questi, in rigoroso ordine cronologico, gli ultimi avversari che l'Italia dovrà sfidare per guadagnarsi l'accesso ad Euro 2024. Gli azzurri, dopo la vittoria con Malta, hanno messo in discesa la strada posizionandosi al secondo posto a pari punti con gli ucraini a quota 10 punti. Il tutto però con una gara in più. Al primo posto invece gli inglesi, che Barella e compagni sfideranno martedì sera a Wembley (ore 20,45). Ricordiamo che le prime due classificate nel girone passano immediatamente, poi ci sarebbero i play-off per i terzi classificati: gli azzurri, essendo giunti in semifinale di Nations League, hanno già un posto assicurato.