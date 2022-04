L'Italia femminile batte la Svizzera, Mondiale a un passo

Calcio donne

Decisiva una punizione di Girelli, ora due partite per volare in Australia e Nuova Zelanda

L'Italia femminile è a un passo dalla qualificazione al Mondiale. Con l'1-0 di Thun firmato dalla punizione di Cristiana Girelli a 8 minuti dalla fine, le azzurre hanno sorpassato le elvetiche a una giornata dalla fine del girone di qualificazione. Ora le ragazze di Milena Bertolini hanno il destino nelle proprie mani: in Moldova e contro la Romania, il 2 e il 6 settembre, basteranno due vittorie per staccare il biglietto per l'Australia e la Nuova Zelanda (sedi della fase finale nel 2023). Italdonne a un passo dai Mondiali





















L'Italia ha già battuto 3-0 la Moldova e 5-0 la Romania: non saranno avversarie impossibili da superare, ma guai a distrarsi. "Siamo felicissime, le ragazze sono state brave per essere rimaste in partita fino alla fine, credendo nella possibilita' di farcela - le parole della c.t. -. La squadra ha cercato la vittoria e l'ha meritata. Adesso dipende tutto da noi: abbiamo due partite, ci penseremo a settembre, ma abbiamo fatto un passo importante verso questo Mondiale, importante per le ragazze e per tutto il movimento".