L'infinito viaggio di Keisuke Honda: l'ex Milan riparte da Singapore per un record mondiale

L'ex stella del Milan e del Giappone, Keisuke Honda, torna in campo a 39 anni. Il giapponese ha firmato per un club di Singapore: l'FC Jurong, squadra della Premier League di Singapore, ha infatti annunciato che il centrocampista offensivo, che ha giocato e segnato in tre Coppe del Mondo, farà parte della squadra nella prossima stagione. Honda nel 2024/25 aveva giocato due partite (segnando due gol) per il club bhutanese Paro FC. In precedenza aveva giocato per l'FK Suduva della Lituania nel 2021 militando anche in club in Giappone, Paesi Bassi, Russia, Italia, Messico, Australia, Brasile e Azerbaigian.