L'infinito viaggio di Keisuke Honda: l'ex Milan riparte da Singapore per un record mondiale

Keisuke Honda torna in campo a 39 anni: l'ex stella del Milan firma con l'FC Jurong a Singapore. L'obiettivo? Segnare nel decimo campionato diverso.

10 Apr 2026 - 10:06
Keisuke Honda © instagram

Keisuke Honda © instagram

L'ex stella del Milan e del Giappone, Keisuke Honda, torna in campo a 39 anni. Il giapponese ha firmato per un club di Singapore: l'FC Jurong, squadra della Premier League di Singapore, ha infatti annunciato che il centrocampista offensivo, che ha giocato e segnato in tre Coppe del Mondo, farà parte della squadra nella prossima stagione. Honda nel 2024/25 aveva giocato due partite (segnando due gol) per il club bhutanese Paro FC. In precedenza aveva giocato per l'FK Suduva della Lituania nel 2021 militando anche in club in Giappone, Paesi Bassi, Russia, Italia, Messico, Australia, Brasile e Azerbaigian.

Honda ha dichiarato in una nota che sta "affrontando diverse sfide personali", tra cui il tentativo di segnare in più campionati nazionali di chiunque altro. "In ogni caso, il mio obiettivo principale con questo club è vincere il titolo di campionato - ha detto - Ci sono un paio di rivali molto forti, quindi sarà una sfida dura, ma sono determinato a realizzarla".

Honda si è ritirato dalla nazionale giapponese con 98 presenze e 38 gol dopo aver giocato ai Mondiali del 2018 in Russia. Oltre al calcio, dirige un fondo di capitale di rischio, possiede un club non professionistico in Giappone e si è anche cimentato nel ruolo di allenatore, assumendo la guida della nazionale cambogiana da agosto 2018 a gennaio 2023. L'Fc Jurong, precedentemente noto come Albirex Niigata Singapore, ha affermato che portare la Honda nel club "va oltre l'ingaggio di un singolo giocatore". "Per costruire un grande castello è necessaria una solida pietra angolare", ha affermato il presidente Daisuke Korenaga.

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