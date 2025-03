L'Ifab ha deciso, calcio d'angolo se il portiere perde tempo

Il portiere che terrà la palla per più di otto secondi (con l'arbitro che usa un conto alla rovescia visivo di cinque) sarà punito con un calcio d'angolo assegnato alla squadra avversaria, piuttosto che con l'attuale calcio di punizione indiretto che scatta dopo i 6". Lo ha deciso l'International Football Association Board (IFAB) - dopo che "le prove hanno mostrato un impatto positivo importante" per limitare le perdite di tempo - durante la 139/a Assemblea generale annuale, ospitata a Belfast. La prossima edizione delle Leggi del gioco, in vigore il 1° luglio 2025, presenterà altre modifiche. Ad esempio sono state introdotte linee guida per rafforzare la regola secondo la quale solo i capitani possono avvicinare i direttori di gara, esperimento già testato a Euro 2024; quanto al protocollo del Video assistant referee (VAR), dalla Coppa del Mondo per Club, che inizierà il 14 giugno 2025, l'arbitro potrà fare un annuncio dopo una revisione video od un lungo controllo al monitor; l'Ifab ha inoltre appoggiato l'impegno della Fifa di continuare a testare le bodycam indossate dagli arbitri - esperimento già in corso in Inghilterra - per identificare un possibile utilizzo futuro e sviluppare standard di qualità e sicurezza.