L'ex Inter Lucio e il grave indicente in casa: "Sfiorata la tragedia"

L'ex difensore dell'Inter Lucio ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport raccontando i dettagli del grave incidente domestico che gli ha ustionato il 18% del suo corpo costringendolo a 20 giorni di ricovero in terapia intensiva e alcuni interventi molto delicati. "Tutto è avvenuto in maniera improvvisa, mentre cenavo a casa di amici, poco dopo aver festeggiato i miei 47 anni l'8 maggio - ha spiegato Lucio -. A un certo punto il camino si era spento, e purtroppo un amico, nel tentativo di ravvivare il fuoco, ha gettato sopra un bidoncino di alcol e lì c'è stata l'esplosione". "Io ricordo soltanto le fiamme sul volto, sulle braccia e sulle gambe - ha proseguito -. Mia moglie, non è rimasta ferita e a quel punto mi sono lanciato in piscina". Poi la corsa in ospedale e le cure: "Sono stato trasferito da Brasilia al Rio Grande do Sul il 21 maggio, e ricordo bene la difficoltà a dormire per via del dolore. Non avevo mai passato così tanto tempo in ospedale, le operazioni sono state necessarie per rimuovere tessuti e medicazioni particolari".