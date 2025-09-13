Logo SportMediaset
Calcio

L'ex Inter Lucio e il grave indicente in casa: "Sfiorata la tragedia"

13 Set 2025 - 17:14

L'ex difensore dell'Inter Lucio ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport raccontando i dettagli del grave incidente domestico che gli ha ustionato il 18% del suo corpo costringendolo a 20 giorni di ricovero in terapia intensiva e alcuni interventi molto delicati. "Tutto è avvenuto in maniera improvvisa, mentre cenavo a casa di amici, poco dopo aver festeggiato i miei 47 anni l'8 maggio - ha spiegato Lucio -.  A un certo punto il camino si era spento, e purtroppo un amico, nel tentativo di ravvivare il fuoco, ha gettato sopra un bidoncino di alcol e lì c'è stata l'esplosione". "Io ricordo soltanto le fiamme sul volto, sulle braccia e sulle gambe - ha proseguito -. Mia moglie, non è rimasta ferita e a quel punto mi sono lanciato in piscina". Poi la corsa in ospedale e le cure: "Sono stato trasferito da Brasilia al Rio Grande do Sul il 21 maggio, e ricordo bene la difficoltà a dormire per via del dolore. Non avevo mai passato così tanto tempo in ospedale, le operazioni sono state necessarie per rimuovere tessuti e medicazioni particolari".

00:34
13 DICH ALLEGRI SU LEAO OUT SRV

Allegri: "Leao torna contro il Napoli"

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

01:16
DICH SARRI PER SITO 13/9 DICH

Sarri: "Sassuolo forte, davanti hanno tre molto forti"

01:04
DICH GROSSO PER SITO 13/9 DICH

Grosso: "Ci siamo rinnovati tanto, lavoriamo per migliorarci"

01:31
Con Dybala e con Soulè

02:00
Domani il nuovo Pressing

00:33
Max coccola Leao

00:46
Allegri ottimista

02:18
Orsolini a tutto campo

02:18
Il Napoli va a Firenze

01:18
Il primo Juventus-Inter

01:56
Verso Juventus-Inter

02:02
Tudor aspetta l'Inter

01:49
Il giorno di Juve-Inter

00:46
13 DICH ALLEGRI SU VINCERE E ROSA 13/9 SRV

Allegri: "Soddisfatto del mercato, rosa giusta per andare in Champions"

00:34
13 DICH ALLEGRI SU LEAO OUT SRV

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

18:16
Orsolini: "Faremo di tutto per portare l'Italia ai Mondiali"
17:49
Inter, Marotta: "Non sufficiente quanto fatto finora, dobbiamo prendere la rotta giusta"
17:14
L'ex Inter Lucio e il grave indicente in casa: "Sfiorata la tragedia"
16:53
Inter, senti Pavard: "Al Marsiglia mi sento a mio agio, contento del gol"
16:32
Juve, Douglas Luiz ancora senza minuti in Premier: sempre in panchina