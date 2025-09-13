Orsolini: "Faremo di tutto per portare l'Italia ai Mondiali"

Riccardo Orsolini si è raccontato in un'intervista esclusiva di Marialuisa Jacobelli per Sportmediaset confermando il grande feeling con l'ambiente rossoblù. "Sì, sono felice perché comunque qui mi sento un po' come a casa, una mia seconda casa a Bologna. Sono tanti anni che sono qui e mi trovo bene con l'ambiente, con i tifosi, con lo staff, con i ragazzi - ha spiegato l'attaccante -. È un ambiente sano, familiare, quindi sono felice di essere rimasto e speriamo che ci si prospetti davanti a una stagione importante".