Cuesta: "Bel Parma ma dovevamo concretizzare"

Cuesta, allenatore giovane ma saggio. "Abbiamo anche fatto bene - ha detto al termina della gara del suo Parma persa contro il Cagliari - abbiamo creato buone occasioni nel primo tempo con molto pressing. E anche nella ripresa le opportunità ci sono state. Ma per fare gol bisogna concretizzare. E lavoreremo di più per fare questo ulteriore passaggio". Il mister è fiducioso: "Sono convinto che lavorando in questa direzione - ha continuato - assolutamente che riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Quello che mi piace dei miei giocatori è che ci provano sempre, pronti ad andare al massimo. Vanno, vanno e vanno. E questo mi piace molto". Bernabè? "Tranquilli - ha concluso - sono solo crampi. Ce li aveva anche in occasione del secondo gol. Ma noi non lo sapevamo".